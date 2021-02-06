В советское время в связи с Низами Гянджеви было сделано много преднамеренных искажений - ученый

БАКУ /Trend/ - Жизнь Низами Гянджеви изучалась в советское время, когда существовали определенные ограничения, и в этот период его произведения были переведены на азербайджанский язык. Несомненно, что и во время исследований, и переводов были сделаны преднамеренные искажения.

Об этом сказал Trend завотделом теоретических и методологических проблем истории науки Института истории науки АН Азербайджана, доктор философии по истории Байрам Гулиев.

По его словам, по этой причине необходимо осуществить повторный перевод произведений Низами Гянджеви с оригинала. Сказав, что многие исследователи с лингвистическим подходом ошибочно называют Низами Гянджеви персидским поэтом, Гулиев назвал провозглашение 2021 года в Азербайджане «Годом Низами Гянджеви» мудрым шагом.

Историк считает, что очень важно предпринять определенные шаги в связи с «Годом Низами»: «Эти шаги можно предпринять в нескольких направлениях. Во-первых, в Институте рукописей НАНА хранится несколько уникальных рукописей "Хамсы" Низами Гянджеви. Можно выбрать лучшую и самую богатую по миниатюрам из этих рукописей и опубликовать её в виде фото-факсимиле. Во-вторых, сравнив и сопоставив несколько экземпляров рукописей «Хамсы» Низами, можно получить единый исправленный персидский текст. В-третьих, этот текст можно повторно перевести на азербайджанский, добавив примечания и комментарии. Эту работу можно проделать и над газелями Низами».

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)