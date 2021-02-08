В Агсу и Гёкчае началась вакцинация лиц старше 65 лет
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня, наряду с Баку, в регионах тоже началась вакцинация лиц старше 65 лет, сообщили в понедельник Trend в Центральной районной больнице Гёкчайского района.
Как сообщили в больнице, с утра принимаются обращения данных граждан: " Обратившиеся проходят медобследование, если нет никаких противопоказаний, то им делается вакцинация. Сегодня уже вакцинированы 43 человека, продолжается рассмотрение обращений для вакцинации".
В Центральной больнице Агсуинского района Trend также сообщили, что сегодня вакцина была сделана 21 человеку старше 65 лет.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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