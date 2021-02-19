Завтра в Баку ожидаются дождь и мокрый снег

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь с переходом к ночи в мокрый снег, ночью и утром местами туман, умеренный северный ветер будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 768 до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана временами пройдут осадки, пойдет снег, местами сильный, ожидается порывистый западный ветер.

Ночью прогнозируются от -3 до +2, днем - 2-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 0-5 градусов мороза. Дороги в горных и предгорных районах покроются льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)