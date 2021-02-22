Ginza Project открывает новый цветочный магазин Lilac Flower Boutique (PHOTO)

Международный холдинг Ginza Project, с начала 2020 года управляющий цветочными магазинами Lilac Flower Boutique, приглашает в новый магазин на улице Физули, напротив Зимнего Парка. В концептуально-новом пространстве от дизайн-бюро Cobalt, представлен большой выбор цветов и растений, из которых профессиональные флористы создают букеты и цветочные композиции. Также здесь можно приобрести сувениры и аксессуары. Магазин открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.

Обновленный Lilac Flower представляет новый сайт www.lilac.az и мобильное приложение Lilac.az, скачать которое можно в Google Play и App Store.

На сайте и в приложении легко и удобно заказывать букеты, цветочные композиции, комнатные растения, вазы и аксессуары. Кроме этого в разделе «Букеты недели» представлены букеты и композиции по специальной цене. Зарегистрировавшись в программе лояльности и делая покупки на сайте или в мобильном приложении, можно получить скидочно-накопительную карту на 5%, 10%, 15% или 20%.

Помимо сайта и мобильного приложения заказать букеты можно также позвонив или написав на номер 050 226 16 63/050 226 16 67, или через страницу в Инстаграм www.instagram.com/lilacflowerboutique.

Lilac Flower Boutique появился на флористическом рынке Баку в начале 2012 года и давно завоевал сердца бакинцев и гостей нашего города. Неповторимый стиль, креативность флористов и широкий ассортимент цветов не оставляют

равнодушным ни одного клиента.