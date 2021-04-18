Азербайджанские гимнастки приняли участие в Кубке мира в Ташкенте
БАКУ /Trend/ - В Ташкенте (Узбекистан) 16–18 апреля прошел Кубок мира по художественной гимнастике, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
На соревновании нашу страну представили члены сборной – гимнастки Арзу Джалилова и Нармина Самедова. По итогам многоборья Нармина Самедова заняла 33 место, а Арзу Джалилова – 37 место.
В упражнениях с отдельными предметами Самедова продемонстрировала лучший результат в программе с обручем (24 место), а Джалилова – в композиции с булавами (18 место).
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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