Азербайджанские гимнастки приняли участие в Кубке мира в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте (Узбекистан) 16–18 апреля прошел Кубок мира по художественной гимнастике, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревновании нашу страну представили члены сборной – гимнастки Арзу Джалилова и Нармина Самедова. По итогам многоборья Нармина Самедова заняла 33 место, а Арзу Джалилова – 37 место.

В упражнениях с отдельными предметами Самедова продемонстрировала лучший результат в программе с обручем (24 место), а Джалилова – в композиции с булавами (18 место).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)