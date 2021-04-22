Двое участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Два гражданина Азербайджана, получившие тяжелые ранения в ходе Отечественной войны, вернулись на родину после лечения в Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациями при Президенте Азербайджана.
Низами Алиев и Ашраф Рагимзаде успешно прошли лечение в Турции. Фонд YAŞAT обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения.
На лечении в Турции находятся еще 54 участника Отечественной войны.
Фонд YAŞAT будет контролировать процесс лечения до их полного выздоровления.
Напомним, что для обращений и ознакомления с деятельностью фонда запущен портал yashat.gov.az
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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