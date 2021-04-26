Новшества в UNEC: ВУДД, Minor, Track, профессор UNEC

Общество 26 апреля 2021 11:15 (UTC+04:00)
Новшества в UNEC: ВУДД, Minor, Track, профессор UNEC

Со следующего учебного года в UNEC будет дан старт некоторым новшествам.

С этой целью на вновь состоявшемся Ученом совете приняты соответствующие правила.

Целью программы ВУДД – Внутриуниверситетского двойного диплома является создание возможности бакалаврам в течение 4 лет наряду со специальностью, на которую они поступили, получение дополнительного образования и диплома по второй специальности. Студенты примут участие в этой программе с 3 семестра и по окончании учебы получат два диплома по двум специальностям. Абитуриенты, поступившие в UNEC, набрав 700 баллов, примут участие в программе на бесплатной основе, а абитуриенты, набравшие 600 и выше баллов, примут участие в программе со льготой 50%.

В программе Minor студенты выбрав 4 дисциплины по своей группе специальностей, и 5 среди групп специальностей, получат специальность Minor. Студентам, завершившим программу Minor, со стороны университета будут выданы соответствующие сертификаты и транскрипт. Полученный сертификат поможет выпускникам в достижении преимущества на рынке труда.

На совете была проведена презентация по направлениям (Track) специальностей, предусмотренных в стандартах образования. Было отмечено, что «Направления специальности» разработаны с целью создания дополнительных возможностей для студентов. Студенты, выбрав направления специальности, смогут получить дополнительный сертификат. Таким образом, студенты наряду со знаниями по дополнительной специальности, овладеют способностями, навыками и компетенциями.

На совете также был обсужден и принят вопрос «Должность «Профессор UNEC» и правила его назначения».

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