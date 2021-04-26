Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку прогнозируется сильный северо-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Температура воздуха составит ночью 10-13, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 40-45%.

В северных и западных районах республики прогнозируются переменные грозовые дожди, местами интенсивные, град, усиливающийся западный ветер. Ночью и утром местами туман.

Ночью - 11-16, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)