Таможенная Академия организовала дистанционные занятия для магистрантов и сотрудников таможенных органов Узбекистана

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан обратился к Государственному таможенному комитету (ГТК) Азербайджанской Республики с просьбой рассмотреть возможность проведения специалистами нашей страны для слушателей Ташкентского таможенного института и сотрудников структурных подразделений ГТК Республики Узбекистан дистанционных занятий по ряду тем, охватывающих вопросы таможенного контроля, таможенной экспертизы и таможенного оформления.

Организация занятий в онлайн формате была поручена Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

26 апреля на платформе Zoom были организованы первые два занятия, на которых главный инспектор Отдела аудита таможенных операций участников внешнеэкономической деятельности Главного управления по менеджменту таможенных рисков и аудита ГТК, полковник таможенной службы Рашад Салманов прочёл в онлайн формате две лекции для магистрантов и курсантов Ташкентского таможенного института. К мероприятию подключились также сотрудники центрального офиса ГТК Республики Узбекистан и региональных управлений и Ташкентском аэропорту, ответственные за организацию и проведение аудита таможенных операций участников внешнеэкономической деятельности.

По просьбе узбекской стороны на этих занятиях слушателям были разъяснены: методология организации таможенного аудита, этапы и последовательность его проведения, порядок проверки правильности исчисления и определения таможенной стоимости в ходе таможенного аудита. Лектор ответил также и на многочисленные вопросы узбекских слушателей.

В течение этого года Академией Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики будут организованы ещё несколько онлайн занятий для узбекских слушателей, на которых азербайджанские cпециалисты поделятся опытом работы в деятельности лабораторий таможенной экспертизы по вопросам безопасности товаров, осуществлении фискальной функции таможенных органов и автоматизации таможенных процедур, в том числе в внедрении системы «умная таможня».

Отметим, что данные мероприятия реализуются таможенными органами двух стран в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанным 27 мая 1996-го года.