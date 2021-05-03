Распространена информация в связи с еще одним пропавшим без вести в ходе войны азербайджанским военнослужащим

БАКУ /Trend/ - Распространена информация в связи с еще одним пропавшим без вести в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанским военнослужащим.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканскую военную прокуратуру, установлена личность еще одного пропавшего без вести в ходе войны азербайджанского военнослужащего. Это - лейтенант Юсифов Али Суледдин оглу.

"Поисковые группы, состоящие из военнослужащих ВС Азербайджана при участии сотрудников органов военной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ), проводят работу по поиску пропавших без вести военнослужащих. С проведением следственных действий, многочисленных экспертиз, в случае необходимости судебно-генетической экспертизы, устанавливается личность погибших и тела передаются семьям. Поисковые группы продолжают интенсивную работу", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)