МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой пятого мая нестабильной погодой, сообщил во вторник Trend главный консультант управления по связям с общественностью МЧС Тургай Аббаслы.

Он напомнил, что ранее Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сообщила, что с завтрашнего утра погода на территории Азербайджана ухудшится, и ожидается сильный ветер.

"В связи с этим МЧС призывает граждан не выходить на улицу в сильный ветер без крайней необходимости. На улице нужно держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под столбами и линиями электропередачи, а также под высокими деревьями", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)