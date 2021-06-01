Компания, сбрасывающая отходы в Каспий в бакинском поселке, привлечена к ответственности

БАКУ /Trend/ - Государственная служба экологической безопасности Азербайджана расследовала жалобу в связи со сбросом сточных вод в Каспийское море по трубопроводу в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Как сообщил во вторник Trend начальник службы Рамал Багиров, по итогам биологического и химического анализов путем отбора проб воды, вытекающей из трубопровода, было установлено, что содержание ионов аммония в воде в 18,8 раза, взвешенных твердых частиц – в 25,6 раза, а синтетических поверхностно-активных веществ – в 2,1 раза выше нормы.

«В ходе проверки было установлено, что сбрасываемые в Каспийское море сточные воды формируются на территории ООО "Специальная дорожная эксплуатация №7" Госагентства автомобильных дорог Азербайджана и без очистки подаются в трубопровод насосами. По факту были составлены акт и протокол, а собранные материалы о привлечении ООО к ответственности как юридического лица были направлены в суд», – добавил Рамал Багиров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)