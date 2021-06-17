В Азербайджане прошли очередные выпускные экзамены для учащихся 9-х классов школ

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел очередные выпускные экзамены для учащихся 9-х классов школ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены прошли в Бинагадинском, Пираллахинском, Сабунчинском районах Баку, а также в Джалилабадском, Физулинском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Гахском, Губинском, Самухском и Шамкирском районах Азербайджана.

Сегодня выпускные экзамены сдавали учащиеся школ-интернатов столицы, спецшкол для лиц с нарушением слуха и речи, школ Баку и Сумгайыта с преподаванием на английском, французском и грузинском языках, школы на острове Чилов и школ в исправительных учреждениях.

В экзаменах приняли участие 102 ученика с ограниченными возможностями здоровья, для которых были выделены специальные залы, индивидуальные контролеры и сурдоучителя.

В выпускных экзаменах запланировано участие 22 698 человек.

Один учащийся не был допущен к экзамену в связи с высокой температурой.

С сегодняшнего дня начнется обработка экзаменационных протоколов и карт ответов. Итоги экзаменов планируется обнародовать в течение недели.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)