В Азербайджане прошли очередные выпускные экзамены для учащихся 9-х классов школ
БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел очередные выпускные экзамены для учащихся 9-х классов школ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Экзамены прошли в Бинагадинском, Пираллахинском, Сабунчинском районах Баку, а также в Джалилабадском, Физулинском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Гахском, Губинском, Самухском и Шамкирском районах Азербайджана.
Сегодня выпускные экзамены сдавали учащиеся школ-интернатов столицы, спецшкол для лиц с нарушением слуха и речи, школ Баку и Сумгайыта с преподаванием на английском, французском и грузинском языках, школы на острове Чилов и школ в исправительных учреждениях.
В экзаменах приняли участие 102 ученика с ограниченными возможностями здоровья, для которых были выделены специальные залы, индивидуальные контролеры и сурдоучителя.
В выпускных экзаменах запланировано участие 22 698 человек.
Один учащийся не был допущен к экзамену в связи с высокой температурой.
С сегодняшнего дня начнется обработка экзаменационных протоколов и карт ответов. Итоги экзаменов планируется обнародовать в течение недели.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)