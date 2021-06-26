Украинские студенты: ADA University создаёт уникальные возможности для изучения и познания Азербайджана

ADA University реализовывает много международных проектов, уделяя также внимание Украине и украинской молодёжи. Студенты из разных уголков Украины поделились впечатлениями об участии в проектах и мероприятиях ADA University, направленных на развитие украинско-азербайджанского сотрудничества и популяризации знаний про Азербайджан и дипломатические отношения между нашими странами.

«Украинская молодёжь является очень активным участником процесса популяризации Азербайджана в Украине, студенты считают Азербайджан важным и перспективным направлением для углубленного изучения и профиля деятельности. Поэтому проведение Университетом АДА конкурсов для молодёжи, регулярных конференций, лекций и онлайн-встреч создаёт новые возможности, мотивации для украинских студентов а также содействует тому, чтобы украинские студенты имели больше возможностей для изучения Азербайджана, непосредственной и системной коммуникации со спикерами из Азербайджана, в частности, с проректором ADA University Фаризом Исмаилзаде»,— рассказала украинская молодежная активистка, представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Гончарук Марина.

«Я принимала участие во всеукраинском конкурсе эссе от ADA University, который был посвящён украинско-азербайджанским дипломатическим отношениям. Я очень старалась, посещала он-лайн лекции проректора Университета АДА Фариза Исмаилзаде, изучала дипломатические отношения между нашими странами, и заняла первое место, благодаря чему получила приглашение на летнюю школу при ADA University. Это очень большое достижение для меня, ведь около трёх лет я посвящаю много времени более детальному изучению Азербайджана. Я студентка факультета международных отношений, поэтому для меня как для будущего дипломата это уникальная возможность — получить новые практические знания уже во время пребывания на летней школе при университете. У меня есть мечта стать дипломатом, и хотелось бы работать именно в направлении развития украинско-азербайджанских дипломатических отношений», — рассказала студентка факультета международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко.

Студентка факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, главный координатор международных и образовательных программ факультета Ольга Булгакова рассказала, что для студентов имеет большое как профессиональное, так и личное значение непосредственная коммуникация со спикерами из Азербайджана, а также возможность задавать вопросы, дискутировать, принимать участие в украинско-азербайджанских проектах, воплощать совместные инициативы молодежи обеих стран. «Для нашего университета является очень важным развитие и продолжение активного сотрудничества с Азербайджаном. Именно ADA University оказывает нам наибольшую культурно-образовательную поддержку в этом. В частности, это создание новых площадок для коммуникации, проведение международных украинско-азербайджанских конференций, в которых активно принимают участие и профессорско-преподавательский состав университета, и студенты. Мы будем продолжать развитие активного партнёрства с Университетом ADA, расширяя наши масштабы и возможности» —отметила Ольга Булгакова.

«Западноукраинский национальный университет очень активно развивает отношения с партнерскими структурами из Азербайджана. И особенно наши студенты активно участвуют в проектах ADA University. В частности, в международных конференциях. Особенно хочу отметить украинско-азербайджанскую научную онлайн-конференцию на тему «Дипломатические отношения Украины и Азербайджана через призму прошлого и современного». Конференция, которая была организована Университетом АДА, была посвящена установлению дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном. Она стала очень важной платформой, на которой были озвучены очень актуальные и важные выступления дипломатов, известных ученых, историков, государственных деятелей. Безусловно, очень важным был всеукраинский конкурс эссе среди студентов, который был посвящён украинско-азербайджанским дипломатическим отношениям, где я заняла третье призовое место», — рассказала студентка Института международных отношений им.Богдана Гаврылышина Западноукраинского национального университета Руслана Матушик.

«ADA University создаёт уникальные возможности для познания и изучения Азербайджана, в частности, нам очень содействует проректор университета господин Фариз Исмаилзаде. Для украинской молодёжи каждый из проектов от ADA University — это шанс для самореализации, для того чтобы взойти на новый ступень в изучении системы международных отношений Украины, где должное место занимает стратегический партнёр нашей страны — дружественный нам Азербайджан. Я принимаю участие во всех проектах от Университета АДА — лекциях, конференциях и многих других важных для нас, студентов, площадках. Но, безусловно, одним из самых главных проектов для молодёжи за последние годы я считаю проведение всеукраинского конкурса эссе для студентов на тему «Украинско-азербайджанские дипломатические отношения», который открыл перед нами новые знания, возможности и ресурсы. Я очень рад что занял первое место и получил приглашение на летнюю школу при ADA University. Искренне желаю другим украинским студентам также активно учавствовать в подобных проектах и открывать для себя страну возможностей, страну-лидера — Азербайджан», — рассказал студент факультета международных отношений Киевского университета культуры Роман Попов.

Студент азербайджанской группы кафедры тюркской филологии Киевского национального лингвистического университета Поливин Андрей рассказал, что он выбрал азербайджанскую филологию для своего профильного обучения, поскольку давно заинтересован в изучении Азербайджана, его культуры и истории. «Мой интерес к Азербайджану появился ещё в детстве. Эта страна, расположенная на стыке Европы и Азии, имеет невероятно уникальную культуру и историю. Когда я выбирал свою специальность у меня был широкий выбор из разных языков и культур к которым я мог бы приобщиться, но я без особых раздумий решил остановиться именно на азербайджанском направлении. Для меня, как для гражданина Украины, важным фактором является то, что между нашими двумя странами имеется положительная история отношений и она проявляется во многих сферах. Многие организации Азербайджанской Республики проводят различные мероприятия посвящённые укреплению дружественных связей между двумя нашими народами, и свою важную роль в этом также принимает Университет АДА, который я хотел бы поблагодарить за возможность углубиться в историю дипломатических отношений наших далёких, но в то же время очень близких государств».

Резюмируя, студенты сообщили что будут рады и дальше приобщатся к проектам ADA University, которые открывают перед ними новые возможности.