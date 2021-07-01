Глава TƏBİB рассказал о возможной реакции организма на вакцину от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Головные и мышечные боли, повышенная температура тела и другие симптомы, которые могут появиться после введения вакцины от коронавируса, являются не побочным эффектом, а реакцией организма на препарат.

Об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что производители вакцины не рекомендуют вводить ее людям с повышенной чувствительностью к элементам этого препарата и температурой тела, а также с обострением хронического заболевания.

«Учитывая, что вакцина начинает действовать примерно через две недели после получения второй дозы, нужно обязательно носить маску, соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию, потому что в это время мы можем быть носителями вируса. Это может быть опасным для лиц, входящих в группу риска», - написал Байрамлы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)