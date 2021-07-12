Руководство минобороны Азербайджана посетило II Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководящий состав министерства обороны Азербайджана 12 июля посетил II Аллею шехидов по случаю годовщины начала боев на товузском направлении.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, сначала минутой молчания была почтена память сынов Родины, погибших за независимость и обеспечение территориальной целостности нашей страны, вознесены молитвы за упокой их душ.

Затем были возложены цветы к могилам военнослужащих, ставших шехидами в 2020 году при предотвращении провокации вооруженных сил Армении на товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы, а также всех покоящихся на Аллее шехидов.

Продолжается ряд мероприятий, посвященных годовщине товузских боев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)