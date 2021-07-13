В Азербайджане названа дата полной выплаты всех пенсий
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 15 июля полностью завершится выплата всех пенсий, в том числе лицам с правом на пенсию на льготных условиях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.
Отметим, что в январе - мае 2021 года выплаты пенсионерам составили 1 миллиард 958 миллионов 600 тысяч манатов, что на 84,1 миллиона манатов (4,5 процента) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Азербайджанцы Молдовы обратились в международные организации в связи с экологической катастрофой на реке Охчучай
В июле 2020 года Азербайджан продемонстрировал боевую и моральную готовность вести войну за освобождение своей территории – российский эксперт
Внешняя политика Азербайджана и впредь будет служить обеспечению мира и безопасности – Хикмет Гаджиев
Стимулирование использования возобновляемых источников энергии – одна из целей сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном
Кто получил 5 000 и 3 000 манатов? Союз кинематографистов Азербайджанской Республики назвал победителей конкурса сценариев
Возбуждено уголовное дело по факту ранения водителя в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физули
Ускорение экономического роста положительно повлияет на стабилизацию инфляции в Азербайджане – Unicapital
«Нефтчи» пожертвует в Фонд Возрождения Карабаха доход от реализации билетов на матч с «Динамо» (Тбилиси)