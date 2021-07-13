В Азербайджане названа дата полной выплаты всех пенсий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 15 июля полностью завершится выплата всех пенсий, в том числе лицам с правом на пенсию на льготных условиях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что в январе - мае 2021 года выплаты пенсионерам составили 1 миллиард 958 миллионов 600 тысяч манатов, что на 84,1 миллиона манатов (4,5 процента) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)