Главный исполнительный директор Nar: «Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам!»

«Основная цель Nar - стать самым клиентоориентированным оператором мобильной связи в Азербайджане. Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам». Об этом заявил генеральный директор Azerfon Гуннар Панке в интервью информационному агентству Trend. По его словам, цель мобильного оператора - предоставить клиентам как доступные, так и качественные услуги. Для этого мобильный оператор обновляет центры обслуживания и продаж для предоставления совершенно нового опыта обслуживания клиентов, а также предлагает продукты, отвечающие реальным потребностям абонентов.

Панке отметил, что лидерство Nar по индексу удовлетворенности клиентов в течение двух лет подряд подтверждает, что абоненты ценят предложения мобильного оператора и доверяют им. Концепция клиентоориентированности направляет нас во всех наших приоритетах, в особенности во время формирования предложений и создания взаимоотношений с клиентами. Мы стремимся сохранить лидирующие позиции на рынке в качестве оператора мобильной связи, который лучше всего понимает потребности клиентов».

В результате увеличения со стороны Nar количества базовых станций LTE/LTE-A по всей стране, в первом квартале 2021 года, количество пользователей 4G увеличилось на 32%. Панке добавил, что одним из приоритетов мобильного оператора является обеспечение освобожденных территорий современной и стабильной сетью. Шуша, Джебраил и Ходжавенд, включая поселок Гадрут, уже обеспечены качественной и бесперебойной сетью. Интервью генерального директора «Azerfon» Г. Панке информационному агентству Trend, в котором подробно рассказывается о планах и задачах мобильного оператора на будущее, можно прочитать по следующей ссылке: https://www.trend.az/business/3446848.html