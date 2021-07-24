Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 55 286 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 17 785, вторую – 37 501.
Общее количество вакцинированных по стране составляет 4 516 987.
При этом первую дозу вакцины получили 2 634 015, вторую – 1 882 972 человекa.
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