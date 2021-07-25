Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова выступила в квалификации на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика) завершила свое выступление в квалификационных соревнованиях на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает в воскресенье Trend.

Марина Некрасова выступила в первой подгруппе. Она продемонстрировала выступление на разновысоких брусьях (10.833 балла), упражнение на бревне (12.266 балла), вольные упражнения (12.000 балла) и опорный прыжок (12.666 балла).

Результат выступления Некрасовой в индивидуальном многоборье составил 48.232 балла.

По итогам выступления гимнасток в первой подгруппе азербайджанская спортсменка занимает промежуточное 10-е место. Далее в течение дня пройдут квалификационные соревнования у гимнасток из еще четырех подгрупп. По итогам всех выступлений в квалификации станут известны финалистки в индивидуальном многоборье (24 гимнастки) и отдельных видах (восемь гимнасток в каждом виде).

Соревнования по спортивной гимнастике у женщин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 25 июля по 3 августа.

(Автор: Джани Бабаева)