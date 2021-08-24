Минздрав Азербайджана обратился к гражданам в связи с предварительной регистрацией на вакцинацию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса. Для того чтобы получить вакцину, граждане должны занять онлайн-очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

«Однако некоторые лица обращаются в медучреждение напрямую, не заняв онлайн-очередь, что приводит к столпотворению. В обязанности медицинских работников в поликлиниках входит вакцинация граждан, которые предварительно заняли онлайн-очередь. Учитывая тот факт, что среди медперсонала преобладают женщины, регулировать возникающую в поликлиниках очередь очень сложно. По этому вопросу медучреждения обратятся в местные органы исполнительной власти. Во избежание подобных случаев минздрав призывает граждан проходить предварительную регистрацию для получения вакцины по ссылке https://randevu.its.gov.az и приходить в пункт вакцинации в назначенное время», - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)