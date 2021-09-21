За период оккупации азербайджанских земель армяне совершили умышленные поджоги на территории в 100 га – минэкологии

БАКУ /Trend/ - За период оккупации азербайджанских земель армяне совершили умышленные поджоги на территории в 100 гектаров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на мероприятии на тему «Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах» сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Замминистра подчеркнул, что природе, биоразнообразию, в целом экосистеме региона нанесен серьезный ущерб: "Из 230 тысяч гектаров леса, существовавших в Восточном Зангезуре и Карабахе до оккупации, уничтожены 54 тысячи гектаров, то есть 25 процентов. В результате эксплуатации природы возник экологический дисбаланс. Массовая вырубка лесов привела к опустыниванию и уничтожению экосистемы лесов, видов флоры и фауны».

По его словам, до оккупации на этих территориях встречалось свыше 200 видов растений, что составляло более 42 процентов азербайджанской флоры: «Во время войны на территории вокруг города Шуша были применены ракеты с содержанием белого фосфора. В результате экосистеме был нанесен серьезный ущерб».

Керимов добавил, что 20 видов растений, встречающихся на данной территории, это эндемичные виды, 127 видов фауны внесены в "Красную книгу".

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)