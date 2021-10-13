Завтра в Азербайджане будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, утром в отдельных местах полуострова возможна небольшая морось, днем прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку составит ночью 14-16, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит ​​60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью - 11-16, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 1-6, днем - 7-12 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)