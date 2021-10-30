Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание в режиме видеоконференции Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, на заседании была представлена информация о результатах очередного мониторинга, проведенного в связи с работами по теплообеспечению основных зданий и объектов города Шуша, проведены обсуждения по обеспечению качества и устойчивости энергоснабжения. Было рассмотрено текущее состояние работ по строительству тепловых котельных, доведены до внимания мероприятия, связанные с транспортировкой и установкой необходимого оборудования и материалов. Котельные будут полностью готовы к отопительному сезону в ноябре.

В связи с созданием зоны “зеленой энергии” на освобожденных территориях прошла презентация проекта соответствующей концепции, подготовленного с привлечением специализированной международной консалтинговой компании, предоставлена подробная информация о концепции, даны ответы на вопросы. Было отмечено, что в энергоснабжении Карабаха и Восточного Зангезура предусматривается максимальное использование возобновляемых источников энергии и применение экологически чистых, энергосберегающих, современных и инновационных технологий на этапах цепочки создания стоимости энергии. Было подчеркнуто, что в рамках концепции проведен анализ трех сценариев с целью определения оптимального сценария спроса и предложения энергии.

Также была предоставлена информация, о мероприятиях, проводимых на освобожденных территориях по реконструкции энергетических объектов, восстановлению необходимой инфраструктуры, о состоянии выполнения работ, направленных на реализацию решений, принятых на прошедшем заседании, и дальнейших планах.

Был заслушан очередной отчет о подключении и обмене информацией с Карабахской цифровой геоинформационной системой Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики. Была подчеркнута важность регулярного обновления соответствующей информации, которая будет внесена в систему соответствующими государственными структурами, являющимися членами Рабочей группы.

На заседании также состоялся обмен мнениями по другим текущим вопросам в рамках деятельности Рабочей группы.

Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджанской Республики 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

( Перевод: Нубар Кулузаде)