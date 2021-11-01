Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана вернулась на родину после лечения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще одна группа азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и отправленных Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулась на родину.

Как сообщили Trend в фонде, это - Дуниев Камиль Алибала оглу, Акбаров Хаял Гусейн оглу, Алиев Кямран Ясир оглу, Агамамедов Юсиф Физули оглу, Шукюров Турал Вугар оглу, Азазли Саддам Назим оглу, Гасанов Анар Расим оглу, Мусазаде Шохлат Мохубет оглу, Гулиев Шахин Фамиг оглу и Джамалов Талех Муса оглу.

Фонд также предоставил им лекарственные препараты для продолжения лечения.

В настоящее время в Турции на лечении находятся еще 44 азербайджанских военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.

Фонд YAŞAT будет контролировать их лечение до его полного завершения.

Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)