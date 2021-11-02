В UNEC вновь дан старт курсам китайского языка

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) для желающих изучать китайский язык продолжает проводить дистанционные уроки.

Занятия, проводимые при поддержке Фонда Гейдара Алиева, UNEC, Института Конфуция и Пекинского университета иностранных языков, будут организованы в Центре UNEC Ekstern.

Уроки, проводимые профессиональными преподавателями, предусмотрены для азербайджанцев, которые только начинают изучать китайский язык. Уроки будут проводиться 3 раза в неделю по 1,5 часа.

Завершившие Элементарный уровень, состоящий из слушания, говорения, чтения и письма, ознакомятся примерно с 2000 словами, 800 иероглифами, около 30 грамматическими особенностями и общей грамматической структурой китайского языка. Успешно завершившие Элементарный уровень, овладеют способностью вести простой обмен мнениями на китайском языке.

Прием документов осуществляется в электронной форме, пройдя регистрацию по линку http://www.kabinet.unec.edu.az . Кандидаты представляют требуемые документы в электронной форме и при условии соответствия требованиям получают право на участие в программе.

Программа рассчитана на 3 месяца, начиная с 15 ноября. Тренинги будут проводиться в дистанционной форме, не отрываясь от работы. Ежемесячная плата за программу составляет 60 манатов, участники, успешно завершившие курсы, будут обеспечены сертификатом Фонда Гейдара Алиева, UNEC и Института Конфуция.

Плата за обучение для семей шехидов, гази и членов их семей, а также для лиц из социально уязвимых групп будет финансироваться Фондом Гейдара Алиева.

Прием документов в первую группу будет проводиться до 10 ноября. Прием документов в другие группы будет продолжаться до 25 ноября.

Следует отметить, что студенты, изучившие китайский язык, получат возможность учиться в Китае по стипендиальным программам.

Лица старше 18 лет желающие участвовать в сертификационной программе, должны представить следующие документы в электронной форме:

- Заявление на имя ректора;

- Копия документа о высшем образовании (если имеется);

- 6 фото размером 3x4 см;

- Копия удостоверения личности.

ИНСТРУКЦИЯ по регистрации

Адрес: улица Истиглалият 6, Учебный центр UNEC Ekstern

Тел.: (012) 1846 (внутренний 1511)

Email: [email protected]