В Азербайджане откроются два детских реабилитационных центра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее несколько месяцев откроются два детских реабилитационных центра.

Об этом сказал в пятницу председатель Государственного агентства социально - медицинской экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе в сфере оценки инвалидности и реабилитации, сообщает Trend.

Один реабилитационный центр будет открыт в Габале, а второй - в Шамкире, отметил глава госагентства.

"В настоящее время в Азербайджане функционируют 13 реабилитационных центров. В ближайшие несколько месяцев планируется открыть еще два. Граждане с инвалидностью могут обратиться в медико-социальные экспертные комиссии, занять электронную очередь и воспользоваться услугами этих центров", - сказал Байрамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)