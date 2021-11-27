В Азербайджане названо число получивших сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана назвал число граждан, получивших до сегодняшнего дня сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ведомство.

"В ответ на многочисленные обращения, поступившие на страницах минздрава в соцсетях, сообщаем, что до сегодняшнего дня положительный ответ на обращения в связи получением сертификата о противопоказании получили около 30 тысяч человек", - говорится в сообщении минздрава.

Отметим, что сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID выдается лицам, страдающим аллергическими заболеваниями, кормящим матерям, беременным. Выдача данного сертификата в Азербайджане началась 9 августа. В связи с этим создана спецкомиссия минздрава. Желающие получить этот документ должны обратиться в поликлинику по месту жительства.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)