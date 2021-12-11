В Азербайджане 31 декабря объекты общепита будут работать до 2 часов ночи - Новое решение Кабмина (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 31 декабря 2021 года в Азербайджане объекты общепита будут работать до двух часов ночи, передает в субботу Trend со ссылкой на решение Кабмина.

В решении отмечается, что новогодние мероприятия в заведениях общепита должны быть организованы согласно действующим правилам, методическим указаниям и следующим требованиям:

1) общее количество гостей не должно превышать 150 человек, вместимость зала должна быть определена с учетом площади места проведения мероприятия;

2) все гости старше 18 лет, которые принимают участие в праздничном мероприятии, должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины от COVID-19 или иметь подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса, либо сертификат о противопоказании к вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей в данном случае не требуется;

3) использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) средств индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток и тд.) на мероприятии является обязательным;

4) собственник помещения или объекта, на котором проводится мероприятие, обязан внести на портал icaze.e-gov.az данные о функционирующих в пределах данного объекта залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о времени начала и окончания мероприятия (не позднее 02:00), количестве гостей не позднее чем за пять дней до даты проведения мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)