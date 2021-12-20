За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей – руководитель следственной группы

БАКУ /Trend/ - За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей.

Об этом сказал заместитель начальника Следственного управления Генпрокуратуры, руководитель следственной группы, созданной в связи с крушением вертолета, Санан Пашаев, сообщает в понедельник Trend.

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