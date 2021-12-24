В Азербайджане подготовлен сценарий климатических изменений на 2020-2040 годы

Общество 24 декабря 2021 22:57 (UTC+04:00)
В Азербайджане подготовлен сценарий климатических изменений на 2020-2040 годы

БАКУ / Trend / - В Азербайджане подготовлен сценарий климатических изменений на 2020-2040 годы.

Об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на семинаре на тему "Влияние климатических изменений и других факторов на изменение уровня Каспийского моря и возможности адаптации", сообщает Trend.

По ее словам, сценарий климатических изменений основан на модели HadGEM2-ES, разработанной Центром климатических предсказаний и исследований имени Гадлея, модели MPI-ESM-MR, разработанной Институтом метеорологии Макса Планка, а также американской лаборатории Noaa-GFD - модели GFDL-ESM2M.

"Испытания моделей осуществлялись по результатам 1971-2000 годов. Согласно модели MPI, в большинстве районов прогнозируется повышение на 1-1,5°С, на Абшероне и юге - на 0,5-1,5°С. Также на Абшероне и в восточной части Арана прогнозируется увеличение осадков, а в других районах - уменьшение", - отметила она.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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