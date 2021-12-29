Жители Баку встретят Новый год без снега – Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Согласно исследованиям, за последние 20 лет мокрый снег и снег на Новый год в Баку и на Абшероне фиксировался четырежды - в 2007, 2009, 2012 и 2016 годах.

Как передает в среду Trend, об этом на пресс-конференции в среду сказала глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, в 2009 году на Новый год высота снежного покрова в Баку составила 14 см, что было редким явлением для столицы.

«Самая низкая температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована в 2009 году - 1,6 градуса мороза. В других регионах Азербайджана самый низкий показатель температуры воздуха был зафиксирован в 2006 году в Нахчыванской АР - 26,5 градуса мороза", - сказала Тагиева.

Она отметила, что 31 декабря этого года и 1-2 января 2022 года погода на территории Азербайджана на фоне постепенного снижения атмосферного давления будет относительно стабильной, преимущественно без осадков.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)