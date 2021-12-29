В 2021 г. зафиксировано наибольшее снижение уровня Каспия - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Уровень Каспия понизился в 2021 году на 35 сантиметров, что является максимальным показателем по сравнению с предыдущими годами.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

Она подчеркнула, что прикаспийские страны обеспокоены снижением уровня моря.

«В нынешнем году уровень Каспия понизился на максимальный показатель по сравнению с предыдущими годами. В марте 2022 года по инициативе министерства экологии и природных ресурсов состоится конференция, на которой при участии специалистов из Германии и других стран будет уделено внимание вопросу создания научной базы в этой области», - сказала Тагиева.

(Автор: Самир. Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)