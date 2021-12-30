Агентство пищевой безопасности о результатах проверки в связи с массовым отравлением в Баку

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана обнародовало результаты проверки по случаю массового отравления, которое произошло 12 декабря 2021 года в заведении общественного питания "Dönər market" по адресу: г. Баку, Насиминский район, Шамси Бадалбейли, 104, принадлежащем физическому лицу Аллахвердиеву Давуду Керим оглу.

В ответ на запрос Trend в Агентстве сообщили, что была собрана необходимая информация с целью выяснения причин массового отравления.

В результате лабораторных исследований в образцах были обнаружены кишечная палочка, протеус и клостридии. Это является нарушением персоналом гигиенических норм и правил, режима дезинфекции, а также личной гигиены. Поступление указанной микрофлоры в организм вызывает тошноту, рвоту, боли в эпигастральной области, слабость, диарею и др.

Также в ходе расследования было установлено, что предприятие общественного питания "Dönər market " функционирует без регистрации о пищевой безопасности.

В ходе проверки было установлено, что работники предприятия не проходили периодические медобследования, не проводились мероприятия по борьбе с вредителями (дезинфекция, дезинсекция и дератизация).

Информация о результатах расследования была предоставлена правоохранительным органам для дачи правовой оценки.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)