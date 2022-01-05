БАКУ / Trend / - AZAL отменяет рейсы в Алматы. Данное решение было принято в связи с событиями, происходящими в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Всем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы по маршруту Баку-Алматы и обратно, будет представлен полный возврат денег либо предложено бесплатное перебронирование.

Рейс по маршруту Баку-Алматы выполнялся авиакомпанией еженедельно - по пятницам, рейс Алматы-Баку - по субботам.