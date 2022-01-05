AZAL отменяет рейсы в Алматы
БАКУ / Trend / - AZAL отменяет рейсы в Алматы. Данное решение было принято в связи с событиями, происходящими в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.
Всем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы по маршруту Баку-Алматы и обратно, будет представлен полный возврат денег либо предложено бесплатное перебронирование.
Рейс по маршруту Баку-Алматы выполнялся авиакомпанией еженедельно - по пятницам, рейс Алматы-Баку - по субботам.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров
Лента новостей
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA расширяют выход местных автоперевозчиков на международный рынок грузоперевозок
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год
В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр
Исследование «Лаборатории Касперского»: жизненный цикл более трети фишинговых страниц не превышает 24 часов
В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана рассказали о нововведениях в пакете услуг в 2022 году
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана об истечении льготного периода для работодателей и работников
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане «Годом города Шуша»
Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО)