В Азербайджане возвращающихся на родные земли уроженцев Карабаха проинформируют о минной угрозе

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в 2022 году первые уроженцы Карабаха смогут вернуться на родные земли в рамках программы "Большое возвращение", и они будут проинформированы об угрозе мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

По его словам, агентство привлекло к процессу просвещения по этому вопросу более пяти тысяч сотрудников 130 государственных учреждений и частных предприятий.

"В 80 селах, расположенных вблизи минных полей, созданы группы по борьбе с минной угрозой. В то же время были подготовлены и распространены среди населения тысячи просветительских и предупреждающих материалов. Повышение осведомленности будет и впредь одним из важных направлений операций по разминированию. Призываю граждан проявить единство и вернуться в наш безопасный Карабах", - отметил Сулейманов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)