Баку отмечает Международный женский день - 8 Марта - Фотосессия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и во многих странах мира, сегодня отмечают Международный женский день - 8 Марта.

Решение о праздновании Международного женского дня было принято в 1910 году на 2-й Международной конференции социалисток (Копенгаген) по предложению Клары Цеткин.

Впервые Международный женский день отметили в 1911 году в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании, в 1913 году - в России, а в 1917 году - в Азербайджане.

Представляем вниманию читателей кадры с бакинских улиц, сделанные в Международный женский день - 8 Марта фотокорреспондентом Trend.

Фото: Заур Мустафаев

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)