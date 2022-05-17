Минобороны Азербайджана внесло ясность в вопрос присвоения звания “Ветеран войны”

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана прокомментировало вопрос о присвоении звания "Ветеран войны" гражданину Аскерову Вугару Али оглу.

Как сообщили Trend в пресс-службе минобороны, 9 марта 2022 года В.Аскеров обратился в министерство обороны с тем, чтобы ему было присвоено звание "Ветеран войны".

"Проводится необходимая работа по оформлению документов, подтверждающих его участие в боевых действиях.

29 апреля 2022 года этот гражданин обратился повторно. В министерстве В.Аскерова проинформировали, что все необходимые документы готовы. Кроме того, ему было разъяснено, что после того, как будет полностью подготовлен и завершен сбор информации о более 12 тысячах участников Отечественной войны, материалы будут направлены на рассмотрение и принятие решения в соответствующей комиссии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 76 тысячам граждан, участвовавшим в Отечественной войне, присвоено звание "Ветеран войны".

Включая гражданина В.Аскерова, изучается информация в связи с участием в боях других 12 616 человек, уточняется ее достоверность. После полной подготовки необходимых документов они будут переданы в соответствующую комиссию для включения данных в подсистему Zəfər министерства труда и социальной защиты населения.

После включения в эту подсистему ветеранам войны будет начисляться ежемесячная президентская пенсия (80 манатов) из расчета с 1 января 2022 года, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)