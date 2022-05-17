Euronews посвятил репортаж V Международному фольклорному фестивалю «Харыбюльбюль» в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ведущий европейский телеканал Euronews посвятил свой репортаж прошедшему в городе Шуша V Международному фольклорному фестивалю «Харыбюльбюль», передает во вторник Trend со ссылкой на сайт Euronews.

В репортаже отмечается, что в организованном Фондом Гейдара Алиева фестивале приняли участие музыканты и танцевальные коллективы из разных стран, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

Отметим, что V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль», прошедший в «Год города Шуша», объявленный в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с 270-летием этого города, был организован Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры и Государственным заповедником города Шуша.

В рамках пятого по счету трехдневного фестиваля были представлены национальные танцы, мугамное искусство, концерты фольклорных коллективов из разных регионов Азербайджана, видеоклипы азербайджанских ханенде, снятые в Шуше в разные годы, и классические музыкальные произведения. Фестиваль проходил с 12 по 14 мая.