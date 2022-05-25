Продолжается строительство новой дороги и моста в направлении границы с Ираном

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство нового участка автомагистрали Алят-Астара-государственная граница с Ираном и нового автомобильного моста на госгранице.

Как сообщили Trend в госагентстве, проект охватывает участок автомагистрали протяженностью 3,05 километра, начиная с 204-го километра.

Дорога, строительство которой ведется в соответствии с I технической категорией, имеет четыре полосы движения.

Работы ведутся с учетом сложных геологических условий на территории строительства.

В настоящее время завершается укладка дорожного основания. В соответствии с технологической последовательностью в ближайшее время на участке магистрали будет уложено асфальтобетонное покрытие.

Участок новой магистрали соединяется на госгранице с Ираном с автомобильным мостом, строительство которого в настоящее время продолжается быстрыми темпами.

Длина трехпролетного моста составит 97,5 метра, а ширина - 30,5 метра.

Строительство дороги и моста планируется завершить в 2023 году.

Отметим, что дорога и мост обеспечат безопасное движение автотранспорта по транспортному коридору Север-Юг в Иран и в обратном направлении. Кроме того, будет обеспечено движение автотранспорта без въезда в центр города Астара, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)