Семьи шехидов и ветераны войны стали почетными гостями Гран-при Азербайджана «Формулы-1» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Гран-при Азербайджана "Формулы-1", за которым каждый год вживую наблюдают более 30 000 человек, вновь приветствует болельщиков на трибунах после двухлетнего перерыва.

Как сообщает Trend, среди зрителей грандиозного бакинского соревнования, которое проходит 10-12 июня, члены семей шехидов и ветераны, принесшие историческую победу Азербайджану во второй Карабахской войне. Почетные гости могут с трибун наблюдать за Гран-при Азербайджана.

Большая честь видеть членов семей шехидов и ветеранов на спортивном мероприятии страны в числе других болельщиков Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

(Перевод: Фидан Мустафаева)