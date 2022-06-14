Лето постепенно набирает обороты

БАКУ /Trend/ - Первая половина июня проходит умеренно тепло. Температурный режим превышает многолетнюю норму на 1-3,5, и лишь 6 июня на 6,5 градусов, достигая 35 градусной отметки.

Об этом Trend сообщила руководитель национальной гидрометслужбы минэкологии Умайра Тагиева.

Кстати, в прошлом году в июне один день наблюдалась 41 градусная жара.

Самая низкая, почти осенняя температура за этот период была 1 июня – всего 17,1 градуса. Но и это не абсолютный минимум. За последние десятилетия 5 июня 2008 года была отмечена самая низкая температура, когда столбик термометра опустился до 13 градусов.

Циклонические воздушные массы, стали причиной и града и селей. За этот период в течении 5 дней 18 раз территория в основном предгорных районов подвергалась «градовой атаке», а 10 июня ливневые дожди привели к прохождению селей на реках Дашкесанского, Геранбойского и Товузского районов.



По сравнению с маем число ветренных дней пока меньше, лишь 4 дня скорость ветра превышала 20 м/с.



В летние месяцы преобладание северного ветра для Баку можно считать благодатью, потому что и влажность, этом случае, не столь высока, и температура значительно расти не будет.



В этом смысле, погоду до конца этой недели для столицы можно считать относительно благоприятной, ведь максимальная температура воздуха в тени будет около 31-33 градуса. По низменным района до 36 градусов тепла.

Локальные дожди ожидаются в основном в северных и западных районах страны с температурой до 23-27 градусов тепла.