Подготавливается устав азербайджано-турецкого учреждения профобразования

БАКУ /Trend/ - 19 февраля 2021 года был подписан "Протокол о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в области профессионального образования". Протокол предусматривает расширение сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами и изучение опыта Турции по соответствующим направлениям.

Об этом в пятницу Trend сказали в министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что подписан меморандум о сотрудничестве между тремя учреждениями профессионального образования, находящимися в турецком городе Бурса, и Габалинским государственным центром профессионального образования, Джалилабадским государственным центром профессионального образования, Бардинским профессиональным лицеем и Бакинским государственным центром профессионального образования по туризму и социальным услугам.

В настоящее время идет работа над Уставом азербайджано-турецкого учреждения профессионального образования.

(Перевод: Фидан Мустафаева)