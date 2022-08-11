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В Международном аэропорту Гейдар Алиев полностью восстановлено электроснабжение

Общество Материалы 11 августа 2022 09:48 (UTC +04:00)
В Международном аэропорту Гейдар Алиев полностью восстановлено электроснабжение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев полностью восстановлено электроснабжение. В настоящее время вся инфраструктура бакинского аэропорта функционирует в штатном режиме.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, отключение электроэнергии в аэропорту не оказало существенного влияния на график прибытия и отправления самолетов.

Отметим, что из-за проблем с энергоснабжением аэропорт был оперативно переведен на резервные источники энергии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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