Шехид Эмин Фарзалиев похоронен в Агджабеди (ФОТО)

АГДЖАБЕДИ /Trend/ - Шехид Фарзалиев Эмин Эльнур оглу похоронен в Агджабеди.

Как сообщает в среду местное бюро Trend, житель Агджабединского района, рядовой Фарзалиев Эмин Эльнур оглу, 1998 года рождения, погибший при предотвращении военной провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном, похоронен в Аллее шехидов Агджабединского района.

Отметим, что при предотвращении широкомасштабной провокации ВС Армении погибли 50 азербайджанских военнослужащих, в том числе 42 военнослужащих азербайджанской армии и 8 - Государственной пограничной службы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)