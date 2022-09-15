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Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 15 сентября 2022 20:28 (UTC +04:00)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский военнослужащий Полад Ширинов, героически погибший при предотвращении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен сегодня во второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает в четверг Trend.

20-летний шехид Полад Сейран оглу Ширинов был родом из Ярдымлинского района.

Отметим, что при пресечении масштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в течение последних дней, погиб 71 азербайджанский военнослужащий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
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