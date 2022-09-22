В Азербайджане осужденным предоставляется право на видеовстречу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осужденным предоставляется право на встречи по видеосвязи.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс исполнения наказаний, который был вынесен сегодня в первом чтении на обсуждение на первом заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству на осенней сессии.

Депутат Низами Сафаров сказал в связи с проектом, что, согласно изменению, в случаях ограничения встреч в период карантинного режима, по просьбе осужденного может быть проведена встреча по видеосвязи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)