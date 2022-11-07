Азербайджанские гимнастки завоевали медали на международном турнире в Литве

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике успешно выступили на международном турнире "Dalia Kutkaite" в Литве, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Международный турнир по художественной гимнастике "Dalia Kutkaite" прошел в городе Вильнюс 5-6 ноября.

Гимнастка Алина Мамедова завоевала "золото" в многоборье, упражнении с мячом (26.150 балла) и булавами (26.250 балла).

Член сборной Камилла Сеидзаде завоевала золотую медаль в программе с лентой (24.850 балла) и серебряную медаль за упражнение с обручем (24.000 балла).

Грация Лейли Агазаде за композицию с лентой (27.850 балла) удостоена "серебра" и "бронзы" за упражнение с обручем (27.050 балла), мячом (27.800 балла), булавами (24.600 балла) и в многоборье.

На турнире азербайджанская гимнастка Алина Мамедова также удостоена титула "Мисс экспрессия".