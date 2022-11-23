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Землетрясение в Турции не повлияло на тектонические процессы на территории Азербайджана - Гурбан Етирмишли

Общество Материалы 23 ноября 2022 10:16 (UTC +04:00)
Землетрясение в Турции не повлияло на тектонические процессы на территории Азербайджана - Гурбан Етирмишли

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Землетрясение в Турции не повлияло на тектонические процессы на территории Азербайджана.

Об этом сказал во вторник Trend руководитель Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.

"Место, где произошло землетрясение - это совсем другой регион. Тектонические процессы, происходящие там, глубинные разломы никак не связаны с Азербайджаном. У населения нет причин для беспокойства", - сказал Етирмишли.

Отметим, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула. Эпицентр землетрясения находился в провинции Дюздже на глубине 6,8 км. Сообщается, что в результате землетрясения пострадали 35 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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