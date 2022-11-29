Парламент Азербайджана одобрил изменения в закон "О гранте"

БАКУ /Trend/ - Порядок получения грантов в Азербайджане становится еще более прозрачным.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О гранте" в ходе обсуждения на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, реестр грантов, полученных органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти от имени Азербайджанской Республики, будет вестись в порядке, определенном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Было отмечено, что основной целью предлагаемых изменений в законопроекте является обеспечение прозрачности в процессе получения грантов, формирование системы, отвечающей современным требованиям в этой области, создание единой информационной системы, содержащей необходимую информацию о грантах, обеспечение ведения предусмотренного реестра на основе единых форм, методов и принципов.

Изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)